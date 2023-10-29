تعليق الدراسة الحضورية في مدارس مدينة تبوك غدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس مدينة تبوك والقرى التابعة لها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس في مدينة تبوك والقرى التابعة لها.

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