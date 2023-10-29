فرنسا تدين بشدة هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 6:35 مساءً

أدانت فرنسا، اليوم "الأحد"، أعمالَ العنف غير المقبولة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن فرنسا تدين بشدة هجمات المستوطنين التي أدّت إلى مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة في قُصرة والساوية، فضلًا عن التهجير القسري لعدد من التجمعات السكانية؛ وفقًا لـ"فرانس برس". ولفتت الوزارة إلى أن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين آخذة في التزايد، وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف. ودعت إسرائيل إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين. وقتل فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة الساوية قرب نابلس، أمس، كما قُتل أربعة فلسطينيين في هجوم شنّه مستوطنون إسرائيليون مسلحون في بلدة قصرة في 11 أكتوبر "تشرين الأول" الجاري.

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