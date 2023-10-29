تراند اليوم : شاهد.. تحطم جسم غامض يشبه المركبة الفضائية خارج جامعة في إسبانيا يثير الجدل

ترجمة حصرية: وثقت صور سقوط جسم غامض خارج مبنى كلية العلوم البيئية بجامعة ألكال في مدريد بإسبانيا، ما أثار جدلا واسعا.

وتظهر صور الصحن الطائر، الذي يبدو أنه يحتوي على هوائي تلفزيون في الأعلى، مثبتًا في الأرض. حسب "الديلي ستارز".

وأبانت الصور الجسم الغامض يشبه المركبة الفضائية، ويزعم البعض أن الأمر لم يكن أكثر من مجرد حيلة من قبل الطلاب.