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تراند اليوم : شاهد.. تحطم جسم غامض يشبه المركبة الفضائية خارج جامعة في إسبانيا يثير الجدل

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ترجمة حصرية: وثقت صور سقوط جسم غامض خارج مبنى كلية العلوم البيئية بجامعة ألكال في مدريد بإسبانيا، ما أثار جدلا واسعا.

وتظهر صور الصحن الطائر، الذي يبدو أنه يحتوي على هوائي تلفزيون في الأعلى، مثبتًا في الأرض. حسب "الديلي ستارز".

وأبانت الصور الجسم الغامض يشبه المركبة الفضائية، ويزعم البعض أن الأمر لم يكن أكثر من مجرد حيلة من قبل الطلاب.

وفي السياق نفسه أكد رؤساء الجامعة معرفتهم بالصور واسعة الانتشار، لكنهم رفضوا التعليق أكثر في الوقت الحالي، مشيرين إلى أنه جاري الفحوصات والتحقيقات.
شاهد.. تحطم جسم غامض يشبه المركبة الفضائية خارج جامعة في إسبانيا يثير الجدل
شاهد.. تحطم جسم غامض يشبه المركبة الفضائية خارج جامعة في إسبانيا يثير الجدل
شاهد.. تحطم جسم غامض يشبه المركبة الفضائية خارج جامعة في إسبانيا يثير الجدل
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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