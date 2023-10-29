تراند اليوم : الروقي يسخر من الصرامي: "عرف عنك أنك عنتر زمانك وتهابك السباع"!

صحيفة الخليج 365: رد الإعلامي فهد الروقي على انتقاد الناقد الرياضي سعود الصرامي متحدث النصر السابق هتافات جماهير الهلال.

وقال الصرامي: " إذا لم يعاقب كل مشجع هلالي هتف بهتافته " البغيضة" من الحرمان من دخول الملاعب عشر سنوات و تغريم النادي 11مليون ريال ، فإن أي عقوبة أخري لا معني لها !!.

وعلق الروقي على تغريدة الصرامي ونشر مقطع فيديو لهتافات مناهضة للهلال وأرفقها بتعليق : "عرف عنك أنك عنتر زمانك وتهابك السباع الضواري .. مارس شجاعتك واستنكر الهتافات البغيضة في المقطع المصاحب".