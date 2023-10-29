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تراند اليوم : الروقي يسخر من الصرامي: "عرف عنك أنك عنتر زمانك وتهابك السباع"!

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صحيفة الخليج 365: رد الإعلامي فهد الروقي على انتقاد الناقد الرياضي سعود الصرامي متحدث النصر السابق هتافات جماهير الهلال.

وقال الصرامي: " إذا لم يعاقب كل مشجع هلالي هتف بهتافته " البغيضة" من الحرمان من دخول الملاعب عشر سنوات و تغريم النادي 11مليون ريال ، فإن أي عقوبة أخري لا معني لها !!.

وعلق الروقي على تغريدة الصرامي ونشر مقطع فيديو لهتافات مناهضة للهلال وأرفقها بتعليق : "عرف عنك أنك عنتر زمانك وتهابك السباع الضواري .. مارس شجاعتك واستنكر الهتافات البغيضة في المقطع المصاحب".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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