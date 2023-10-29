إزالة مواقع مخالفة بيئيا وصحيا بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة الرياض حملات ميدانية مشتركة أزالت خلالها حظائر للمواشي ومسالخ غير نظامية، وسكراب، وغيرها من مظاهر تشوه البيئة، والمضرة بالصحة العامة في مناطق مأهولة، شملت مواقع مخالفة داخل سور مطار الملك خالد على طريق الثمامة. وأوضحت الأمانة أن أعمال الإزالة شملت مسالخ غير نظامية، وشبوك أغنام، وحظائر حيوانات مخالفة، وغيرها من مظاهر تشوه المشهد البصري، المزعجة لسكان المدينة.

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