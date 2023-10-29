القيادة تهنئ الرئيس التركي بذكرى يوم الجمهورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، معربا في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

إلى ذلك عزى خادم الحرمين، الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق.

وقال الملك سلمان في برقية «تلقينا نبأ وفاة رئيس مجلس الدولة (السابق) في جمهورية الصين الشعبية السيد لي كتشيانغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

من جهته هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده ، معربا في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما عزى ولي العهد، الرئيس الصيني شي جين بينغ، في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق.

وقال ولي العهد في برقية «تلقيت نبأ وفاة رئيس مجلس الدولة (السابق) في جمهورية الصين الشعبية السيد لي كتشيانغ، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».