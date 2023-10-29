إصدار أول تصريح لإكثار الحبارى في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أول تصريح رسمي لإنتاج طائر الحبارى في المملكة لأحد المراكز المتخصصة في هذا المجال، وهو التصريح الأول من نوعه حتى الآن، مع مدة صلاحية تمتد لعام قابل للتجديد. ويهدف المركز بهذه الخطوة إلى التسريع من تغطية حاجة المملكة من الحبارى وذلك عبر إشراك مؤسسات القطاع الخاص الوطنية وإسهامها بشكل مباشر في توفير حلول لزيادة أعداد الكائنات الفطرية بشكل علمي وممنهج، بما يسهم إيجابا في رفع مستوى التوازن البيئي مع تحسين التنوع الأحيائي في المملكة. أبرز الأهداف: التسريع من تغطية حاجة المملكة من الحبارى.

إشراك مؤسسات القطاع الخاص الوطنية وإسهامها بشكل مباشر.

توفير حلول لزيادة أعداد الكائنات الفطرية بشكل علمي وممنهج.

رفع مستوى التوازن البيئي مع تحسين التنوع الأحيائي في المملكة.

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