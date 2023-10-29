تعزيز القيم لدى الأطفال عبر 3 أهداف استراتيجية

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وبدأ الحفل المعد بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عرض فيديو تعريفي عن برنامج «مسير» المرتحل الصغير، ثم استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت طوال العام في البرنامج.
كما قدم سفراء البرنامج أبرز التجارب التي مروا بها خلال جولات البرنامج وأثره عليهم، وختم الحفل بتكريم الأطفال المجتازين وشركاء البرنامج.
يذكر أن برنامج المرتحل الصغير يعد من
برامج التمكين المجتمعي في مركز الملك سلمان الاجتماعي، وهو برنامج مخصص لتعزيز القيم لدى الأطفال من عمر 5 - 10 سنوات، إذ انطلقت فكرة البرنامج خلال 3 أهداف استراتيجية (تلبية احتياج الأسرة في توفير برامج وبيئة صحية تسهم في تعزيز مهارات وقيم الأبناء - تعزيز القيم الاجتماعية والبيئية - الإسهام في صنع شخصية طفل سليمة)، وهدف تشغيلي (خدمات جودة الحياة)، وهدف تنموي (تعزيز القيم لدى الأطفال وتنمية معارفهم).
الأهداف
- تلبية احتياج الأسرة في توفير برامج وبيئة صحية.
- تعزيز القيم الاجتماعية والبيئية.
- الإسهام في صنع شخصية طفل سليمة.
- تعزيز القيم لدى الأطفال وتنمية معارفهم.
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