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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز القيم لدى الأطفال عبر 3 أهداف استراتيجية، كرم رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي، الأمير سعود بن عبدالله، الطلاب والطالبات المجتازين للمرحلة الأولى من برنامج «المرتحل الصغير»، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز، الأميرة المهندسة الجوهرة بنت سعود، وعدد من شركاء البرنامج، وأولياء أمور الطلاب، وذلك على مسرح المركز.

وبدأ الحفل المعد بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عرض فيديو تعريفي عن برنامج «مسير» المرتحل الصغير، ثم استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت طوال العام في البرنامج.

كما قدم سفراء البرنامج أبرز التجارب التي مروا بها خلال جولات البرنامج وأثره عليهم، وختم الحفل بتكريم الأطفال المجتازين وشركاء البرنامج.

يذكر أن برنامج المرتحل الصغير يعد من

برامج التمكين المجتمعي في مركز الملك سلمان الاجتماعي، وهو برنامج مخصص لتعزيز القيم لدى الأطفال من عمر 5 - 10 سنوات، إذ انطلقت فكرة البرنامج خلال 3 أهداف استراتيجية (تلبية احتياج الأسرة في توفير برامج وبيئة صحية تسهم في تعزيز مهارات وقيم الأبناء - تعزيز القيم الاجتماعية والبيئية - الإسهام في صنع شخصية طفل سليمة)، وهدف تشغيلي (خدمات جودة الحياة)، وهدف تنموي (تعزيز القيم لدى الأطفال وتنمية معارفهم).

الأهداف