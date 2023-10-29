شكرا لقرائتكم خبر الهوية الرقمية لا تتيح للمواطنين السفر إلى الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكدت أن الهوية الرقمية لا تخول صاحبها السفر إلى الخارج، حثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة، إذ يشترط ألاّ تقل مدة الصلاحية عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية، و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول، وسرعة إصدارها أو تجديدها عبر منصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر»، قبل موعد السفر بوقت كاف، والتأكد من تعليمات الدخول للدول وجهة سفرهم.

وأكدت الجوازات إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة إلى أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصة «أبشر وتوكلنا»، لا تخول صاحبها من السفر إلى خارج المملكة.

وكانت الجوازات دعت في وقت سابق حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها الموجودين في المملكة، إلى الالتزام بضوابط التأشيرة، وتمديد صلاحيتها الكترونيًا قبل انتهائها بـ7 أيام، دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات.

وبينت أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة «المفردة» قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ7 أيام، عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الالكترونية أبشر (أفراد، أعمال)، وبوابة مقيم الالكترونية خلال دخول المستضيف إلى حسابه، وسداد رسوم خدمة تمديد الزيارة، ويشترط وجود تأمين طبي للزائر، وفق الشروط المحددة للخدمة لإتمام الإجراء، ويجب ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة (180) يوما.

تعليمات الجوازات