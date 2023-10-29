شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 طالب يتنافسون في معارض الإدارات التعليمية للمشاركة في "آيسف 2024" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل المنافسات في 16 مدينة سعودية، بين 3000 طالب وطالبة في معارض المناطق التعليمية، التي تمثل المرحلة الثانية من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024"، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم ويتضمن 6 مراحل.

ويتأهل الفائزون فيها لمسابقة ريجينرون الدولية للعلوم والهندسة "آيسف"؛ أكبر المسابقات العلمية العالمية للطلبة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي. ويعرض الطلبة المشاركون أبحاثهم ومشاريعهم العلمية في 16 معرضاً، تقام في كل من: الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والرياض، والقصيم، والشرقية، والأحساء، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، ونجران، والباحة، حيث تتولى الإدارات التعليمية بالتعاون مع مؤسسة "موهبة"، تنظيم وتنفيذ هذه المعارض للطلبة المشاركين في "إبداع 2024".

نشر ثقافة البحث العلمي

يتم خلال معارض المناطق التعليمية عرض المشاريع دون تحكيمها في هذه المرحلة، والتي تهدف لنشر ثقافة البحث العلمي والابتكار، وتقديم التغذية الراجعة للمشاريع المشاركة قبل رفعها إلكترونيًا على موقع موهبة، وانتقالها إلى مرحلة التحكيم الإلكتروني الذي ينتهي في 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة خبراء وأكاديميين ومختصين.

وتستمر منافسات معارض المناطق التعليمية على مدار أسبوع؛ لاستعراض المشاريع التي تقدم بها الطلبة، وسيقوم أعضاء من اللجنة العلمية ولجنة التحكيم في "إبداع 2024" بزيارة معارض الإدارات التعليمية؛ للاطلاع على المشاريع المشاركة، وتقديم الإرشادات اللازمة لتحسينها وتطويرها، كما ستنظم الإدارات التعليمية زيارات طلابية للمعرض؛ بهدف نشر ثقافة البحث والابتكار والاطلاع على المشاريع.

مراحل الأولمبياد الوطني

ويضم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ست مراحل، تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، وتقديم المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومرحلة معارض المناطق التعليمية، وتسجيل معلومات المشروع إلكترونياً، ورفعها على موقع موهبة، ثم المرحلة الثالثة، وتشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قبل نخبة من المختصين، وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الرابعة، وتضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، والتي تقام على ثلاث مراحل، وإعلان المتأهلين لمعرض إبداع للعلوم والهندسة، وتحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم، ثم المرحلة الخامسة والخاصة بإقامة معرض "إبداع للعلوم والهندسة" خلال الفترة 1 إلى 4 فبراير 2024، ومن ثم المرحلة السادسة والأخيرة الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، ثم المشاركة في آيسف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو 2024.

شراكة تكاملية

ودخل أولمبياد "إبداع 2024" عامه الرابع عشر، حيث انطلقت أولى دوراته في عام 2011، ويجسد الشراكة التكاملية المميزة والناجحة بين "موهبة" ووزارة التعليم؛ للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة، حيث يسهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة؛ لدعم الطلبة في مشاريعهم البحثية. ويعد أولمبياد "إبداع" مسابقة علمية سنوية، تقوم على أساس التنافس، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، يقوم بتحكيمها نخبة من المختصين، وفق معايير علمية لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية العليا، وترشيح الأفضل منها للمشاركة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف".

أكبر منافسة طلابية

يذكر أن 210448 طالباً وطالبة يمثلون 48 إدارة تعليمية، بمختلف مناطق المملكة، سجلوا في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024"، بزيادة 44% على العام الماضي، ويخوض هؤلاء الطلاب أكبر وأهم منافسة طلابية في مجال الأبحاث، تستمر عاماً كاملاً، وتنتهي بالفوز بجوائز "إبداع" المحلية، ومن ثم الانتقال للمشاركة الدولية، وتمثيل المملكة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024" وغيره من المسابقات الدولية ذات العلاقة.