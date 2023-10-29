شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيرته البلجيكية يبحثان جهود وقف التصعيد في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بوزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية بمملكة بلجيكا حاجة لحبيب.

وعبّر وزير الخارجية خلال الاتصال، عن تثمينه لتصويت بلجيكا على قرار الأمم المتحدة الصادر الجمعة الماضية، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وقف إطلاق النار

وبحث الوزيران، آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكلٍ فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين.

وأكدا أهمية وقف تفاقم الأزمة الإنسانية، وإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.