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محمد الفلاح - فشل فريق الكرة الأول بنادي الأهلي المصري في كسر عقدة ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي وهي التي سبق وأن طاردته خلال المباريات الأخيرة التي جمعت بين الفريقين.

صن داونز يكرس عقدة الأهلي المصري

وتعرض النادي الأهلي للخسارة على يد ماميلودي صن داونز بهدف واحد مقابل لا شيء اليوم الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الافريقي.

ونجح العملاق الجنوب افريقي في تحقيق الفوز الثاني تواليًا على النادي الأهلي بجانب رفع سجله إلى ستة مباريات متتالية دون خسارة أمام المارد الأحمر.

ويرجع الفوز الأخير لفريق النادي الأهلي على صن داونز إلى العام 2021 في المباراة التي جمعت بينهما لحساب لقاءات الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بثنائية طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.