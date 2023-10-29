3000 طالب يتنافسون للوصول إلى آيسف 2024

ويتأهل الفائزون فيها لمسابقة ريجينرون الدولية للعلوم والهندسة «آيسف»؛ أكبر المسابقات العلمية العالمية للطلبة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي.
ويعرض الطلبة المشاركون أبحاثهم ومشاريعهم العلمية في 16 معرضا، وتستمر منافسات معارض المناطق التعليمية على مدار أسبوع؛ لاستعراض المشاريع التي تقدم بها الطلبة، وسيقوم أعضاء من اللجنة العلمية ولجنة التحكيم في «إبداع 2024» بزيارة معارض الإدارات التعليمية؛ للاطلاع على المشاريع المشاركة، وتقديم الإرشادات اللازمة لتحسينها وتطويرها، كما ستنظم الإدارات التعليمية زيارات طلابية للمعرض؛ بهدف نشر ثقافة البحث والابتكار والاطلاع على المشاريع.
يذكر أن 210448 طالباً وطالبة يمثلون 48 إدارة تعليمية، بمختلف مناطق المملكة، سجلوا في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2024»، بزيادة 44% على العام الماضي.
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