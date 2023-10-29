وكيل إمارة عسير ونائب مدير البيئة يقفان على سوق سوبان بعمق

وقف وكيل إمارة منطقة عسير للشؤون التنموية، ناصر بن سفر بن زميع، ونائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس علي بن سيف القحطاني، نيابة عن مدير عام الفرع، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، على سوق سوبان بمركز عمق التابع لمحافظة البرك، وذلك لمناقشة وضع السوق وحراج الأسماك بمرسى سوبان، وإيجاد الحلول المناسبة للعمل على تشغيله، إضافة لتجهيز حراج الصيادين، والبدء في استثماره وتشغيله، ويتكون السوق من مبنى يتواجد به 4 محلات داخلية ومسجد ودورتا مياه، بالإضافة إلى خزان دائري و23 بسطة.

ويقع السوق بمركز عمق التابع لمحافظة البرك، كما تهتم وزارة البيئة والمياه والزراعة بطرح السوق للاستثمار ضمن أسواق النفع العام المطروحة مِن قِبل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية.

ومن بين الحلول فتح السوق مؤقتًا للعمل فيه كحراج لبيع الأسماك بشكل مؤقت من قبل المحرجين المعتمدين من البلدية بمركز عمق، وبإشراف شيخ الصيادين، وعمل وحدة الثروة السمكية، وذلك بمُراقبته من قِبل قسم الأسواق والمسالخ بالوحدة التابعة للوزارة، وذلك لحين تسريع عملية طرح السوق، والعمل فيه بشكل رسمي من خلال التزام المُستثمر بجميع الاشتراطات والأنظمة التي تخص أسواق حراج الأسماك النموذجية.