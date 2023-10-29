- 1/2
- 2/2
ويقع السوق بمركز عمق التابع لمحافظة البرك، كما تهتم وزارة البيئة والمياه والزراعة بطرح السوق للاستثمار ضمن أسواق النفع العام المطروحة مِن قِبل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية.
ومن بين الحلول فتح السوق مؤقتًا للعمل فيه كحراج لبيع الأسماك بشكل مؤقت من قبل المحرجين المعتمدين من البلدية بمركز عمق، وبإشراف شيخ الصيادين، وعمل وحدة الثروة السمكية، وذلك بمُراقبته من قِبل قسم الأسواق والمسالخ بالوحدة التابعة للوزارة، وذلك لحين تسريع عملية طرح السوق، والعمل فيه بشكل رسمي من خلال التزام المُستثمر بجميع الاشتراطات والأنظمة التي تخص أسواق حراج الأسماك النموذجية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل إمارة عسير ونائب مدير البيئة يقفان على سوق سوبان بعمق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.