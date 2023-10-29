الشؤون الإسلامية تقدم حزمة من الخدمات لزوار جبل الرحمة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جهودَها التوعوية لزوار جبل الرحمة بمشعر عرفات من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة للعام الحالي 1445هـ من خلال تقديم حزمة من الخدمات الدعوية والإرشادية وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمتهم وراحتهم خلال رحلة العمرة.

وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجه بتقديم أرقى الخدمات الدعوية للمعتمرين والزوار حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الحكيمة وذلك في مساجد الحلً والمنطقة المركزية والمواقع التاريخية والاثرية التي يقصدونها خلال تواجدهم في المملكة.

وكلفت الأمانة نخبة من الدعاة والمترجمين للعمل بكبائن التوعية الإسلامية بجبل الرحمة بمشعر عرفة لتنبيه الزوار على الأخطاء والمخالفات التي قد تقع منهم وفق ما جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، إلى جانب توزيع المطبوعات الدينية بعدد من اللغات العالمية, وكما تبثّ رسائل توعوية وترحيبية وتوجيهية من خلال استخدام المكبرات الصوتية بلغات متعددة.

يذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تهدف إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والحثّ على السكينة، وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحثّ على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال؛ تحقيقاً لرسالة المملكة السامية.