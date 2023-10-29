تفاصيل نزاع قضائي بين 30 شقيقًا على 20 مليون ريال تركة والدهم

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كشف المحامي سعد بن منصور العبنق، عن قصة خلاف قضائي بين 30 من الأشقاء على 20 مليون ريال تركة والدهم.
وقال العبنق، إن الأب ترك لـ30 من الأبناء أموالاً وعقارات ومنقولات تُقدر بأكثر من 20 مليون ريال، وكان من التركة ما هو مسجّل صوريًا باسم أحد الورثة ويعود ملكه الحقيقي للمورّث.
وأضاف أن النزاع بين الورثة حول إثبات وقسمة هذه التركة، دفعهم لإقامة 20 دعوى قضائية ضد بعضهم البعض.
وأوضح أن بعض هذه الدعاوى صدر فيها أحكام قطعية، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد النظر القضائي.
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