شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من تناول رقاقات البطاطس الشيبسي.. تسبب الإصابة بهذا المرض الخطير ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر الشيبسي من أكثر الوجبات التي يتم إستهلاكها بالملايين يوميا حول العالم، إلا ان البعض يخشى من تناول الشيبسي الذي يحتوي على بقعة سوداء خوفا من أن يكون محترق.

مخاطر تناول رقائق الشيبسي ذات البقع السوداء

وكشف موقع politifact أن البقع السوداء الموجودة على رقاقات البطاطس الشيبسي ليس نتيجة الإحتراق عند قليها، وانما هو عفن في حبة البطاطس، ولكن هل هذا العفن قد يسبب اضرار.

أفاد الموقع، بأنه يجب عند رؤية البقع السوداء على قطع الشيبسي فيجب رميها فورا، وذلك لأن البقع السوداء ناتجة عن وجود عفن في حبة البطاطس قبل تصنيعها.

ويمكن لهذا العفن أن أن يكون ناجم عن عدوى بكتيرية تؤثر على البطاطس وتنتج عنها اللون الأسود، ويمكن لتناول هذن البطاطس أن يتسبب في مشاكل صحية مع مرور الوقت وتناولها بإستمرار.

مخاطر تناول رقائق الشيبسي ذات البقع السوداء

وقال روبرت ويلسونوقال مدير مركز البحوث بجامعة كاليفورنيا، أن تناول البطاطس الشيبسي ذات اللون الاسود يمكن أن يتسبب مع مرور الوقت الإصابة بالسرطان.

لذا نصح ويلسونوقال، بتجنب تناول رقاىق البطاطس التي يكثر عليها البقع السوداء، وتحذير ايضا الأطفال من تناولها، ةذلك لأنهم أكثر عرضة من الكبار للإصابة .