شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد رهيبة لتناول العسل على الريق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

العسل من أفضل المكوّنات الطبيعية للجسم، وله فوائد عديدة جداً، فهو مليء بالفيتامينات والمعادن والمصادر الغذائيّة التي تمدّ الجسم بالطاقة وتحافظ عليه وتحميه.

وإن تناول العسل في الصباح الباكر على الريق مع القليل من الماء فإنه يحسن من كفاءة الجهاز الهضمي و كذلك يعمل كمطهر المعدة والأمعاء و يخفف من الأحماض التي تتراكم بالمعدة كل يوم .

شرب مزيج العسل والماء صباحًا يضمن هضمًا سليمًا على مدى اليوم، حيث يعمل هذا المزيج على تحسين وظائف جميع أجزاء الجهاز الهضمي، كما يساعد على علاج كسل الأمعاء.

ويعمل تناول العسل على الريق على التقليل من الوزن، ويحدّ من السمنة الزائدة، لأنّ السكرالذي يتواجد في العسل هو طبيعي وغير مصنّع، ويعتبر من المصادر المهمة والطبيعيّة الصحية لوجود السعرات الحرارية، كما أنّه يقوم بحماية الجسم من تراكم السكّر داخل الجسم.

ينظّم ويرتّب نشاط الجسم ويحسّن من وظائفه؛ فالعسل يحسّن من كفاءة الجهاز الهضمي، ويطهّر الأمعاء والمعدة، ويخفّف من الأحماض المتراكمة في المعدة.

يعمل على تقوية وحماية جهاز المناعة ويجعله أكثر مقاومة للميكروبات والبكتيريا والفيروسات، من من خلال غنى العسل بالإنزيمات والمعادن التي تعمل كمدافع رئيسي عن الجسم ضد البكتيريا، ويعتبر العسل من أهم مضادات الأكسدة.

يعمل العسل على التقليل من الحساسية الموجودة في الجسم خاصّةً في فصل الربيع. العسل في الصباح يمدّ الجسم في الطاقة، ويساعد على منع الشعور بالإرهاق والتعب على مدار ساعات اليوم.

يعمل على التخلّص من مشاكل الجهاز التنفسي، مثل: التهابات الحلق، ويمنع من حصول تهيّجات فيه والسعال الشديد.

تناول العسل على الريق يحد من أمراض السمنة الزائدة ذلك لأن السكر طبيعي غير مصنع فهو يعمل كنظام حماية للجسم و قليل السعرات الحرارية .