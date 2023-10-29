شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسرار مفيدة قد لاتعرفها عن الخيار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر الخيار من الأطعمة التي لا غنى لأي مطبخ عنها، حيث إنه يضاف إلى طبق السلاطة الخضراء فيعطيه المذاق الجميل الشهي. والخيار غني بالفيتامينات والألياف والمياه، كما أنه يحتوي على المعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والفوسفور والحديد والكالسيوم.

لكن هل تساءلت ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الخيار بشكل يومي؟

الإجابة ببساطة، وكما أوردها موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، هي أن الخيار يساعد في عملية تنقية الجسم من السموم الضارة، كما أنه يخلص الجسم من العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، ومنها:

1- يذيب حصوات الكلى والمثانة

يعتبر الخيار من العلاجات الطبيعية التي تنظف الكلى وتساعد في إذابة الحصوات من الكلى والمثانة. كما أن الخيار يخلص الجسم من حمض اليوريك الزائد ويقي من تكوّن الحصوات في الكلى.

2- يقاوم السرطان

أثبتت الدراسات أن الخيار يساعد في الوقاية من عدة أنواع من السرطانات مثل سرطان الصدر والرحم والبروستات.

3- يعالج قرحة المعدة

نظراً لخصائصه المرطبة، فإن الخيار له تأثير السحر في علاج قرحة المعدة، خصوصاً إذا تم تناوله في شكل عصير.

4- ينظم ضغط الدم

الخيار غني بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، لذا فهو يساعد في تنظيم ضغط الدم والإبقاء عليه في مستوى معتدل.

5- يحافظ على ترطيب الجسم

الخيار يتكون من 95% من الماء، لذا فهو من أفضل الأطعمة التي تبقي على رطوبة الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة أثناء فصل الصيف.

6- يخفف من الصداع

إذا كنت تشعر بالصداع العابر (الذي لا يسببه أي مرض عضوي)، فما عليك إلا تناول الخيار لكي تشعر بتحسن كبير.

7- يعزز من صحة الجلد

لا عجب أن الكثير من مستحضرات التجميل والكريمات المرطبة تحتوي على الخيار، حيث إنه غني بالمعادن الصديقة للجلد مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والسيليكون، التي تجعل الجلد نقيا ومتوهجا.