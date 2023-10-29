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" لقد كنتُ مخطئًا ".. نتنياهو يعتذر رسميا بعد 3 أسابيع من المكابرة والجرائم الوحشية في غزة !

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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