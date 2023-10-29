شكرا لمتابعة خبر عن الأمطار تزين شوارع تبوك..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زينت أمطار الخير مساء اليوم الأحد، شوارع تبوك، تزامنا مع الحالة المطرية التي شهدتها معظم مناطق المملكة.

وكان قد تم تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في تبوك على مركز رحيب، حيث بلغت 30.4 ملم، يليه مركز حالة عمار 16.6 ملم، ثم مركز المعظم 13.0 ملم.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.