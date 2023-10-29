شكرا لمتابعة خبر عن الخريف: سنوطن 90% من احتياج المملكة من الإنسولين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، إن الوزارة تستهدف توطين 80 إلى 90 % من احتياجات المملكة من الإنسولين، مؤكداً حرص الوزارة على جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الأدوية والرعاية الصحية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح خلال مشاركته في ملتقى الصحة العالمي أنه منذ إنشاء لجنة توطين وتطوير العلامات التي تحقق الأمن الصحي والدوائي وتعنى بالتعرف على الاحتياجات الوطنية من الأدوية الطبية عام 2020 استقبلت أكثر من 1000 مستحضر دوالي من عدة جهات مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها الجهات ذات العلاقة، وتم حصر أكثر من 200 علاج ذي أولوية بشكل ما يقارب 40% من إجمالي مشتريات الجهات الصحية الحكومية والتي تقارب 14 مليار ريال، ويتم العمل حالياً على توطين بعض هذه الأدوية.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن عدد مصانع الأدوية المسجلة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية 84 مصنعاً دوائياً، منها 48 مرخصة من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب الـ 7 مليار ريال، فيما بلغ عدد مصانع الأجهزة والمعدات الطبية 148 مصنعاً مرخصاً من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب الـ 3.1 مليار ريال، مبينا أن مدينة سدير للصناعة والأعمال ستكون الأهم في صناعة الأدوية وأجهزة المعدات الطبية بالمملكة.