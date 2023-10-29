شكرا لمتابعة خبر عن والد الـ12 طبيب: جمعت الثلاث زوجات وعمري 29 سنة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المواطن علي بن مانع، صاحب لقب “أبو الأطباء والطبيبات” الذي دخل أبنائه الـ12 للمجال الطبي، أنه تزوج ثلاث زوجات في عمر ٢٩ عاما.

وبين ابن مانع خلال تصريحاته ببرنامج ياهلا، أنه جمع بين الثلاث زوجات، ولم يفرق أحد بين أبناءه أو يلاحظ أنهم من أمهات مختلفة، مشيرا إلى أهمية التفاهم.

وقال والد لـ12 طبيب وطبيبة بخصوص ذلك الأمر : “السر في سعادة البيت”.

وكان المواطن قد أوضح سابقا أن لديه 8 بنات، و4 أولاد، وجميعهم يعملون في مهنة الطب، عدا واحدة تعمل مديرة تعليم في نجران.