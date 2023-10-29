شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح أفضل حل للطرق التي تتقاطع مع الأودية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عبدالله المسند نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أفضل حل للطرق التي تتقاطع مع الأودية، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي شهدتها معظم مناطق المملكة.

وقال المسند: “أفضل وأنجح حل للطرق التي تتقاطع مع الأودية، ولم يبنى عليها جسر، أن يوضع حاجز حديدي كما في المقطع المرفق، حتى يمنع من جرف السيارات باتجاه الوادي في حالة جريانه، وذلك ممن يجازفون بأرواحهم وأرواح من معهم .. هذا والله الحافظ”..

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.