اخبار السعوديه

تعليم القنفذة تعلق الدراسة عن بُعد غداً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن تعليم القنفذة تعلق الدراسة عن بُعد غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة تعليم القنفذة منذ قليل عن تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين لتكون عن بُعد عبر ‎، لجميع المدارس من طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا