شكرا لمتابعة خبر عن تعليم القنفذة تعلق الدراسة عن بُعد غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة تعليم القنفذة منذ قليل عن تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين لتكون عن بُعد عبر ‎منصة مدرستي، لجميع المدارس من طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.