تراند اليوم : مصادر أمريكية وإسرائيلية تكشف عن استعداد إدارة بايدن لتوسيع الحرب في فلسطين إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط

صحيفة الخليج 365 : ذكر موقع "أكسيوس" (Axios) نقلا عن مصادر رسمية أمريكية وإسرائيلية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاحتمال توسع رقعة الحرب في فلسطين إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال موقع "أكسيوس" تولي الإدارة الأمريكية اهتماما خاصا لتوفير الحماية الكافية لقواتها في المنطقة، وجاء ذلك في مكالمة هاتفية يوم الجمعة بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكين وإسرائيليين إن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن "حزب الله" اللبناني، المدعوم من إيران سيزيد من شدة هجماته على إسرائيل وعلى الحدود الشمالية بسبب تصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن "حزب الله" سيحاول التصعيد دون أن يؤدي ذلك إلى صراع واسع النطاق، ولكن ذلك "يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة بسهولة".