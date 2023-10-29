تراند اليوم : في الدوري الكويتي..شاهد: مشاجرة عنيفة بين إداريي القادسية و نادي الكويت وقوات الأمن تحاول فك الاشتباك

صحيفة الخليج 365: شهدت مباراة الكويت والقادسية المقامة ضمن الجولة السادسة من دوري زين الممتاز، اشتباك بالأيدي في المنصة الرئيسية لملعب المباراة باستاد حمد الحمد بين إداريي الكويت والقادسية.

​​​​​جاء ذلك بعدما قام حكم المباراة بطرد عضو مجلس إدارة الكويت ومدير اللعبة عادل عقلة، إذ قام بعض الجماهير بإلقاء قوارير المياه، ما أدى لاندلاع الاشتباك في المنصة، بينما قام رجال الأمن بتفريق الطرفين.