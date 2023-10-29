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تراند اليوم : شاهد .. لقطات تظهر توغل قوات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة مع استمرار القصف

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صحيفة الخليج 365 : نشر الجيش الإسرائيلي لقطات تظهر توغل قواته داخل حدود قطاع غزة ليلة السبت وفجر الأحد بالتزامن مع قصف جوي وبري وبحري على مناطق مختلفة من القطاع.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الـ20 مع تسجيل أعداد مرتفعة من القتلى لدى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في وقت سابق إنه يجري عمليات توغل في شمالي قطاع غزة، وقال إن طائرات حربية وأخرى مسيرة إسرائيلية استهدفت مبان عسكرية لحركة حماس، يتحصن في داخلها عناصر للحركة، بحسب بيان للجيش.

وتحدث عن استهداف منصات إطلاق الصواريخ ومواقع استطلاع. وبدأت إسرائيل في الأيام الأخيرة عمليات توغل محدودة في شمال وشرق القطاع.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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