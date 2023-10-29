تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن يروي قصة إنقاذه بعد إصابته بسكتة دماغية بجلسة افتراضية مع طبيب في الرياض

صحيفة الخليج 365: روى أحد المصابين بالسكتة الدماغية يٌدعى " أبووليد" ، في عفيف ، كيفية إنقاذه بجلسة افتراضية مع أحد الاستشاريين في وزارة الصحة بالرياض .

وقال " أبو وليد" في لقاء لقناة "الإخبارية" : في يوم شعرت بدوخة برأسي، وجانبي الأيمن لم استطع تحريكه ، فذهبت إلى الطوارىء في عفيف ، ويوم دخلت جاني ألم زيادة في اليد والرجل اليمنى .

وتابع: وعندما رآني الدكتور أخبرني أنه سيتحدث مع أحد الاستشاريين في الرياض ليتأكد هل أحتاج إلى التحويل من هنا أم لا ، وأخبره أنني لا أحتاج إلى تحويل وسيتابع معي عبر الطرق المرئية .

وأضاف: عندما دخلت العناية كنت تعبان ولما أعطوني إبر شعرت أنني أصبحت بحال أفضل وثاني يوم طلعوني من الغرفة الأحادية ، وعندما تحسنت في اليوم الثالث خرجت من العناية إلى غرفة خاصة ، والحمد لله أنا بخير وبنعمة .