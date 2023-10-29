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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة للارتقاء بالخدمات الصحية في مواسم الحج وتطويرها وتخطي التحديات، سلط معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى الضوء على 6 تحديات تواجه الخدمات الصحية في الحج، خلال تنظيمه دورة تدريبية بعنوان «معايير ومؤشرات جودة الخدمات الصحية في الحج». وفي الصدد نفسه حددت الدورة نحو 80 مؤشرا من مؤشرات الأداء الرئيسة؛ والتي يمكن تطبيقها لتطوير جودة الخدمات الصحية في الحج. وتهدف الدورة التي قدمها عضو هيئة التدريس في المعهد الدكتور عمر بشير أحمد، إلى تطوير المعايير والمؤشرات لجودة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسة التي يمكن استخدامها لقياس أنظمة الرعاية الصحية، وكيفية عمل قاعدة بيانات للمعايير ومؤشرات الأداء الرئيسة التي تراقب جودة الرعاية الصحية أثناء التجمعات، وكيفية عمل مراجع لمقاييس أوقات الانتظار، مع معايير قابلة للتنفيذ؛ لتحسين الجودة. أبرز تحديات الخدمات الصحية في الحج: العدوى والأوبئة.

أزمنة الانتظار في تلقي الخدمات الصحية.

انتظار الإسعاف خلال التدافع والإصابات.

كفاية الخدمات الصحية المقدمة.

طرق التوعية الصحية والإرشاد في الحشود.

تلقي اللقاحات.

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