شكرا لقرائتكم خبر رفع الآثار الناجمة عن الأمطار بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أمانة محافظة جدة جهودها في رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة أمس الأول، وذلك في نطاق 16 بلدية.

وباشرت الفرق الميدانية في الأمانة أعمالها لتنفيذ خططها الميدانية، عبر أكثر من 3,333 فردا، و1,691 معدة وآلية موزعة على نطاق البلديات ومراكز الإسناد المعتمدة، حيث تم إغلاق نفق طريق الأمير ماجد تقاطع شارع حراء احترازيا، ثم إعادة فتحه للحركة المرورية، كما تم إغلاق نفق طريق الأمير ماجد تقاطع شارع فلسطين وإعادة فتحه للحركة المرورية بعد رفع آثار الأمطار.

يذكر أن محافظة جدة شهدت أمس الأول هطول أمطار تراوحت ما بين متوسطة وغزيرة، إذ سجل حي الجامعة أعلى كمية أمطار من بين أحياء جدة الأخرى بلغت نحو 37.4 ميلليمتر، يليه حي أم السلم بحوالي 30 ميلليمتر، وحي الربوة بـ 27.6 ميلليمتر، وذلك خلال الفترة ما بين 9 صباحا إلى 9 مساء، حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.