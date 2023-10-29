شكرا لقرائتكم خبر منطقة مكة تسجل أعلى كميات أمطار بـ60.0 ملم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك في تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال 48 محطة رصد هيدرولوجية ومناخية.
وسجلت الكعكية 39.4 ملم، ومنطقة الحرم المركزية 31.8 ملم، والشرائع 31.1 ملم، وعرفات 30.0 ملم، والعمرة 23.8 ملم، فيما سجلت محافظة الطائف 22.2 ملم، وفي محافظة جدة سجلت جامعة الملك عبدالله 18.8 ملم، وحي الجامعة 13.0 ملم، وحي بني مالك (8.6) ملم.
وفي بقية المناطق، سجلت صبيا في منطقة جازان 23.1 ملم، وصنبة – أبو عريش 18.0 ملم، وفي منطقة المدينة المنورة سجلت خيبر 5.6 ملم، وقباء 5.0 ملم، وفي منطقة حائل سجلت الروضة 10.8 ملم، وبقعاء 2.8 ملم، وفي منطقة نجران سجل مطار نجران 2.0 ملم، وبئر عسكر 1.2 ملم، فيما سجلت منطقة الجوف 2.2 ملم في طبرجل، و 0.8 ملم في العيساوية بالقريات، وسجلت منطقة عسير 1.4 ملم في الواديين بأحد رفيدة، ومنطقة تبوك 1.2 ملم في مغيراء الطبيق.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، يمكن زيارة الرابط التالي:
http://bit.ly/3Qh5llz
كميات الأمطار بمنطقة مكة:
- 60.0 ملم في وادي منى.
- 43.0 ملم في حي الرصيفة.
- الكعكية 39.4 ملم.
- منطقة الحرم المركزية 31.8 ملم.
- الشرائع 31.1 ملم.
- عرفات 30.0 ملم.
- العمرة 23.8 ملم.
- محافظة الطائف 22.2 ملم.
- جامعة الملك عبدالله 18.8 ملم.
- حي الجامعة بجدة 13.0 ملم.
كانت هذه تفاصيل خبر منطقة مكة تسجل أعلى كميات أمطار بـ60.0 ملم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.