شكرا لقرائتكم خبر منطقة مكة تسجل أعلى كميات أمطار بـ60.0 ملم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات هطول الأمطار أمس الأول، حيث بلغ 60.0 ملم في وادي «منى»، و43.0 ملم في حي «الرصيفة».

جاء ذلك في تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال 48 محطة رصد هيدرولوجية ومناخية.

وسجلت الكعكية 39.4 ملم، ومنطقة الحرم المركزية 31.8 ملم، والشرائع 31.1 ملم، وعرفات 30.0 ملم، والعمرة 23.8 ملم، فيما سجلت محافظة الطائف 22.2 ملم، وفي محافظة جدة سجلت جامعة الملك عبدالله 18.8 ملم، وحي الجامعة 13.0 ملم، وحي بني مالك (8.6) ملم.

وفي بقية المناطق، سجلت صبيا في منطقة جازان 23.1 ملم، وصنبة – أبو عريش 18.0 ملم، وفي منطقة المدينة المنورة سجلت خيبر 5.6 ملم، وقباء 5.0 ملم، وفي منطقة حائل سجلت الروضة 10.8 ملم، وبقعاء 2.8 ملم، وفي منطقة نجران سجل مطار نجران 2.0 ملم، وبئر عسكر 1.2 ملم، فيما سجلت منطقة الجوف 2.2 ملم في طبرجل، و 0.8 ملم في العيساوية بالقريات، وسجلت منطقة عسير 1.4 ملم في الواديين بأحد رفيدة، ومنطقة تبوك 1.2 ملم في مغيراء الطبيق.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، يمكن زيارة الرابط التالي:

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كميات الأمطار بمنطقة مكة: