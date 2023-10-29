ضبط بدل ورتب عسكرية مخالفة بمحلات خياطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض 200 رتبة عسكرية، وصادرت 400 بدلة عسكرية بمحال مخالفة، كما أغلقت محلين مخالفين لبيع وخياطة الملابس في الرياض. جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناء على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. المضبوطات: 200 رتبة عسكرية.

400 بدلة عسكرية.

إغلاق محلين للبيع والخياطة.

مصادرة الكميات التي تم ضبطها.

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