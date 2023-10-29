عملية ولادة ناجحة لمعتمرة في المسجد الحرام

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وأوضح الفرع أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغا أمس، يفيد بوجود امرأة تعاني من ألم في البطن بالساحة الغربية بجوار فندق التوحيد، وعند وصول الفريق الطبي تبين أن الأم تعاني من انقباضات وقرب لحالة الولادة، وعلى الفور تدخلت الفرقة الإسعافية، وقامت بعملية الولادة بنجاح، وتم نقل الأم والمولود إلى مستشفى أجياد العام، وهما بصحة جيدة .
ودعا الفرع إلى أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق «أسعفني»، أو نداء استغاثة من تطبيق «توكلنا»، الذي يوفر الكثير من الوقت، لا سيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية.
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