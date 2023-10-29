تعذر الرؤية يمنع إقامة صلاة الخسوف في الحرمين

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«إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد منَ الناس، فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا» [أخرجه ابن ماجه].
وبناء عليه فقد نص الفقهاء وأهل العلم على ذلك، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وشهدت الكرة الأرضية مساء أمس الأول، خسوفا جزئيا للقمر بنسبة صغيرة بكافة مراحله في سماء المملكة والوطن العربي ومعظم أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا.
وبدأ خسوف القمر الجزئي في كافة مناطق المملكة في نفس التوقيت وذلك مع بداية دخول قرص القمر البدر إلى ظل الأرض عند الساعة 10:35 مساء ويتحرك القمر من غرب إلى شرق ظل الأرض وهي الحركة الطبيعية له في مداره حول كوكبنا.
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