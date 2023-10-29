شكرا لقرائتكم خبر تعذر الرؤية يمنع إقامة صلاة الخسوف في الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدم إقامة صلاة الخسوف في الحرمين الشريفين يعود إلى تعذر رؤية الخسوف بسبب الغيوم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إقامتها مرتبطة بالرؤية، قال عليه الصلاة والسلام:

«إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد منَ الناس، فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا» [أخرجه ابن ماجه].

وبناء عليه فقد نص الفقهاء وأهل العلم على ذلك، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وشهدت الكرة الأرضية مساء أمس الأول، خسوفا جزئيا للقمر بنسبة صغيرة بكافة مراحله في سماء المملكة والوطن العربي ومعظم أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا.

وبدأ خسوف القمر الجزئي في كافة مناطق المملكة في نفس التوقيت وذلك مع بداية دخول قرص القمر البدر إلى ظل الأرض عند الساعة 10:35 مساء ويتحرك القمر من غرب إلى شرق ظل الأرض وهي الحركة الطبيعية له في مداره حول كوكبنا.