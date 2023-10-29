رحلة «هاوي» تحط رحالها في مطل البجيري

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وتأتي مشاركة هاوي ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها هيئة تطوير بوابة الدرعية، لتعزيز أثر الهوايات في زيادة الوعي وتحسين جودة الحياة، وتعريف الناس بالهوايات الثقافية والتاريخية التي ترتبط بالقيمة التاريخية التي تمثلها محافظة الدرعية بوجه عام، ومطل البجيري على وجه الخصوص.
وتهدف هاوي من هذه المشاركة إلى زيادة الوعي بمفهوم الهواية، وبجهود البوابة الوطنية للهوايات، بالإضافة إلى التوعية بالهوايات الثقافية والتاريخية، وإتاحة الفرصة لزوار الدرعية ومطل البجيري للتعرف على الجهود والخدمات التي تقدمها البوابة الوطنية للهوايات.
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