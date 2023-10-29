شكرا لقرائتكم خبر رحلة «هاوي» تحط رحالها في مطل البجيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت البوابة الوطنية للهوايات «هاوي»، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، استعداداتها لـ»رحلة هاوي في مطل البجيري»، للمشاركة في فعاليات هيئة بوابة تطوير الدرعية، وذلك استكمالا لمسيرة رحلاتها التعريفية المتنوعة في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وتأتي مشاركة هاوي ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها هيئة تطوير بوابة الدرعية، لتعزيز أثر الهوايات في زيادة الوعي وتحسين جودة الحياة، وتعريف الناس بالهوايات الثقافية والتاريخية التي ترتبط بالقيمة التاريخية التي تمثلها محافظة الدرعية بوجه عام، ومطل البجيري على وجه الخصوص.

وتهدف هاوي من هذه المشاركة إلى زيادة الوعي بمفهوم الهواية، وبجهود البوابة الوطنية للهوايات، بالإضافة إلى التوعية بالهوايات الثقافية والتاريخية، وإتاحة الفرصة لزوار الدرعية ومطل البجيري للتعرف على الجهود والخدمات التي تقدمها البوابة الوطنية للهوايات.