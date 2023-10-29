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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتطوير المهارات الشابة باستخدام البيانات المفتوحة، اختتمت أمس الأول فعالية (داتاثون البيانات المفتوحة) التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء والاصطناعي «سدايا» على مدى 3 أيام، بهدف تطوير المهارات الشابة في مجالات علوم البيانات وتعزيز الابتكار من خلال تشجيع المشاركين على إيجاد حلول لتحديات واقعية باستخدام البيانات المفتوحة، وذلك في مقر فعاليات الهيئة بالرياض.

وشهدت الفعالية حضورا مميزا من الخبراء والمختصين، فيما شارك في الفعالية 200 متسابق ومتسابقة يمثلون 9 دول، تحت إشراف خبراء محليين وعالميين في المجال، وذلك من خلال ورش عمل وساعات إرشادية لمساعدة المشاركين في تطوير حلولهم لمعالجة التحديات باستخدام البيانات المفتوحة.

واطلع رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الغامدي في زيارة له لموقع الفعالية على المشروعات المبتكرة التي قدمها المشاركون، معربا عن فخره بما شاهده من مشروعات تدل على أن هذا الجيل يمتلك مهارات عالية في مجالات اكتساب المعرفة والتعلم وتنمية ذلك من خلال الملتقيات التي يجتمع فيها أبناء وبنات جيل واحد مثل فعالية: داتاثون البيانات المفتوحة.

وأوضح أن 70 من مستهدفات رؤية السعودية 2030 لها علاقة مباشرة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والباقي لها علاقة غير مباشرة بها، مشيرا إلى أن سدايا حرصت من خلال هذه الفعالية على تهيئة البيئة المناسبة للإبداع والمملكة بحاجة لمثل هذه المشروعات التي قدمها المشاركون، إذ تحمل أفكارا يمكن أن تبنى عليها آمال كبيرة تستفيد منها مستهدفات المشروعات التي تعمل عليها سدايا وأذرعها.

الفرق الفائزة

traffix AI المركز الأول، وقدمت لهم منحة لبرنامج تدريبي بقيمة 250 ألف ريال في Draper University

Team 2030 المركز الثاني، ومنحة لبرنامج تدريبي بقيمة 150 ألف ريال في London Business School

team Datax المركز الثالث، ومكافأة قدرها 30 ألف ريال.

المشاركون يمثلون: