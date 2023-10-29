مراكز متقدمة لجامعة الملك خالد في تصنيف التايمز العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الملك خالد نتائج متقدمة في تصنيف التايمز للتخصصات الأكاديمية (THE World University Rankings by Subject)، أحد أشهر جهات التصنيف الدولي للجامعات العالمية، منافسة نظيراتها من الجامعات العالمية في هذا التصنيف، وذلك في 7 مجالات تخصصية أكاديمية. وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد القرني، أن تخصصات الهندسة بالجامعة تقدمت الجامعات السعودية في هذا التصنيف العالمي.

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