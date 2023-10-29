شكرا لقرائتكم خبر 300 متنافس في تحدي «طويق فلاق يارد» للأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أكاديمية طويق أمس الأول تحدي طويق فلاق يارد في مجال الأمن السيبراني، والذي يعنى بتشجيع ودعم الكوادر الوطنية على الإبداع والابتكار وحل المشكلات في مجال الأمن السيبراني، حيث أقيم التحدي بمقر الأكاديمية في مدينة الرياض بمشاركة متنافسين من مختلف مناطق المملكة لمدة 10 ساعات متواصلة.

وشاركت الفرق في20 تحديا بمجال الأمن السيبراني عبر منصة فلاق يارد، حيث تنافس 300 شخص ضمن 80 فريقا بجوائز تصل إلى 50,000 ريال، كما جرى تأهل جميع الفرق المشاركة في تحدي طويق فلاق يارد، إلى تحديات CTF المقامة في فعالية بلاك هات 23 في نوفمبر المقبل.

يذكر أن أكاديمية طويق تعمل على إقامة عدد من البرامج والأنشطة التقنية لدعم المواهب والقدرات في مختلف المجالات التقنية، كما تقدم الأكاديمية معسكرات وبرامج متخصصة من احتياجات سوق العمل، تقام بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية، لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.