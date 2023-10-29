300 متنافس في تحدي «طويق فلاق يارد» للأمن السيبراني

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وشاركت الفرق في20 تحديا بمجال الأمن السيبراني عبر منصة فلاق يارد، حيث تنافس 300 شخص ضمن 80 فريقا بجوائز تصل إلى 50,000 ريال، كما جرى تأهل جميع الفرق المشاركة في تحدي طويق فلاق يارد، إلى تحديات CTF المقامة في فعالية بلاك هات 23 في نوفمبر المقبل.
يذكر أن أكاديمية طويق تعمل على إقامة عدد من البرامج والأنشطة التقنية لدعم المواهب والقدرات في مختلف المجالات التقنية، كما تقدم الأكاديمية معسكرات وبرامج متخصصة من احتياجات سوق العمل، تقام بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية، لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.
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