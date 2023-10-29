تطبيق عملي ونظري لتأهيل 24 قائدة كشفية بالجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس برنامج الدراسة التأسيسية لمساعدي قادة الوحدات الكشفية النسائية، الذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية وعمادة شؤون الطلبة بالجامعة، بمشاركة 24 دارسة، ضمن مشروع تأهيل قائدات الكشافة بالجامعات السعودية. وأوضح عميد شؤون الطلبة الدكتور علي الدوسري، أن البرنامج بدأ بتطبيق عملي، ويتضمن جزءا نظريا وتدريبا ميدانيا في الحرم الجامعي ومعسكرا سيقام في شاطئ الجامعة، منوها بأهمية الكشافة النسائية ودورها في تعزيز قيم المواطنة بالمجتمع وفق رؤية المملكة 2030، وتسهم في صقل المواهب والمهارات واكتساب القيم والصفات السلوكية من خلال العمل بالوعد والقوانين الكشفية وإطلاق القدرات البشرية في جميع المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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