«آيسف 2024 » تشعل المنافسة الطلابية في 16 مدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل المنافسات في 16 مدينة سعودية بين 3000 طالب وطالبة في معارض المناطق التعليمية، التي تمثل المرحلة الثانية من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2024»، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم ويتضمن 6 مراحل، ويتأهل الفائزون فيها لمسابقة ريجينرون الدولية للعلوم والهندسة «آيسف»؛ أكبر المسابقات العلمية العالمية للطلبة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي. ويعرض الطلبة المشاركون أبحاثهم ومشاريعهم العلمية في 16 معرضا. ويتم خلال معارض المناطق التعليمية عرض المشاريع دون تحكيمها في هذه المرحلة، والتي تهدف لنشر ثقافة البحث العلمي والابتكار، وتقديم التغذية الراجعة للمشاريع المشاركة قبل رفعها الكترونيا على موقع موهبة، وانتقالها إلى مرحلة التحكيم الالكتروني الذي ينتهي في 31 أكتوبر الحالي، بمشاركة خبراء وأكاديميين ومختصين. من مراحل للأولمبياد تبدأ بتسجيل معلومات الطالب.

تقديم المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين.

مرحلة معارض المناطق التعليمية.

تسجيل معلومات المشروع الكترونيا.

رفعها على موقع موهبة.

التحكيم الالكتروني للمشاريع.

إعلان أسماء المرشحين للمعارض.

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