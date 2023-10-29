شكرا لقرائتكم خبر عن وصول التوأم السيامي النيجيري "حسن وحسينة" غدًا الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يصل التوأم السيامي النيجيري "حسن وحسينة" إلى المملكة، غدًا الاثنين، تمهيدًا لإجراء عملية فصل التوأم في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد أكد أنه يعمل على تنسيق النقل، ومن المتوقع وصول التوأم الملتصق النيجيرى وذويه إلى مطار الملك خالد الدولي غدًا.

وسيجرى النقل عبر الإخلاء الطبي من ولاية كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية إلى الرياض.

نجاح فصل التوأمين السياميين التنزانيين

يذكر أن الفريق الجراحي المختص تمكّن من فصل التوأمين السياميين التنزانيين "حسن وحسين"، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة، نُفذت على 9 مراحل، في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وشارك في الجراحة 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.