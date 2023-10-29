شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث أوضاع غزة مع نظيره في لوكسمبرغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والشؤون الأوروبية لدوقية لوكسمبرغ جان أسلبورن.

وثمّن وزير الخارجية خلال الاتصال، قرار لوكسمبرغ بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة الصادر الجمعة الماضية، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة فى قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

المجتمع الدولي

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، حيث جرى التأكيد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين.

وأكدا ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.