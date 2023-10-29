شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الطقس.. تعليق الدراسة الحضورية غداً في جامعتي الملك خالد وبيشة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنَت جامعة الملك خالد، تعليقَ الدراسة الحضورية يوم غدٍ في جميع كلياتها وفروع الجامعة في المحافظات؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الجامعة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منظومة التعليم الإلكتروني البلاك بورد.

الكليات التطبيقية

كما أكدت جامعة بيشة تعليق الدراسة في الكليات التطبيقية التابعة لها في محافظتي النماص وبلقرن وتحويل الدراسة عن بعد عبر منظومة التعليم الإلكتروني البلاك بورد.