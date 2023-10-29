شكرا لقرائتكم خبر عن بشري سارة للأهلي قبل مواجهة صن داوينز القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مواجهة الإياب بين الأهلي وصن داوينز منذ قليل،في إياب الدور قبل النهائي من منافسات الدوري الأفريقي والمقرر إقامتها في ستاد القاهرة الدولي.

هذا وقد أنتهت جماهير الأهلي من حجز مقاعد التالتة شمال الجزء المفضل للجماهير الحمراء بعد أقل من نصف ساعة فقط من فتح الحجز.

فيما أوشكت بقية التذاكر المطروحة من النفاذ، حيث من المتوقع أن يتم فتح الأعداد المسموحة لمواجهة صن داوينز القادمة بصورة كبيرة.

الجدير بالذكر أن صن داوينز قد تمكن من الفوز علي الأهلي بهدف نظيف في جنوب إفريقيا بمواجهة الذهاب.ليتأجل الحسم حتي موقعة القاهرة في نهاية الأسبوع الجاري.

موعد مباراة الأهلي وصن داوينز

هذا ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صن داوينز يوم الأربعاء القادم، ضمن إياب المباراة قبل نهائي الدوري الأفريقي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.