شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد ينتقم من الترجي ويقترب من نهائي الدوري الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي الوداد في تحقيق فوزا مثيرا علي فريق الترجي التونسي بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من الدوري الأفريقي.

ليخطو الوداد خطوة نحو التأهل للنهائي الأفريقي الأول في البطولة المستحدثة، في إنتظار الطرف الآخر من مواجهة صن داوينز والأهلي.

ولكن مع ذلك فإن الترجي سيقاتل في مواجهة العودة من أجل العودة إلى المباراة مرة أخري وإقصاء الوداد من البطولة في هذه النسخة.

الوداد يري أنه قد تعرض للظلم في نهائي إفريقيا موسم 2019، وأن فوزه بهذه الطريقة علي الترجي سيكون بمثابة رد الاعتبار بصورة كبيرة.

الجدير بالذكر أن هذا الفوز هو الأول للوداد علي الترجي في مركب الخامس، الأمر الذي يجعل من فوز الفريق الودادي ذو مذاق مختلف.

موعد مباراة الإياب بين الفريقين

هذا ومن المقرر أن يستضيف الترجي نظيره الوداد يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.