تصريف 2 مليون م3 من سد الأحسبة

قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، بفتح بوابات سد وادي الأحسبة بالباحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن فتح البوابات جاءَ إثر تجاوز منسوب المياه بالسد من المفيض، وغزارة الأمطار الهاطلة خلال المدة الماضية والمتوقع هطولها مستقبلاً، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تغذي مياه السد آبار الوزارة وآبار المزارعين والوادي. وأشار إلى أن الحالة المطرية التي تمر بها معظم مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة بحسب ما تشير إليه التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتضمن محافظة المخواة فإن منسوب المياه التي صرِّفت، البالغة 2 مليون م3، تعدُّ ضمن الحدِّ الآمن لتصريف مياه السد. يُذكرُ أنَّ سدَّ الأحسبة سدٌّ ترابيٌّ مخصَّصٌ للشرب تم إنشاؤه في العام 1433هـ، ويبلغُ طولُه 825م، وارتفاعه 20م، وأمَّا سعتُه التخزينيَّةُ فتقدر بـ 11 مليون م3.



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