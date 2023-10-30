"الأرصاد": أمطار متوسطة وانعدام في الرؤية وصواعق رعدية على المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد لهطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة غدًا، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقطًا للبَرَد، وجريانًا للسيول، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة، ومحافظات (الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع).

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة مساء، وتستمر حتى التاسعة مساء.

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