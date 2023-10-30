انت الان تتابع استمرار تعليق الدراسة الحضورية في مدارس بلقرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن "تعليم بيشة" أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في المدارس التابعة لمكتب تعليم بلقرن.

وبيّن "تعليم بيشة" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الدراسة غداً ستكون عن بعد عبر منصة "مدرستي".

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار تعليق الدراسة الحضورية في مدارس بلقرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.