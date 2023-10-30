تراند اليوم : شاهد.. إعلامي "كويتي" يعلق على حملات مقاطعة الشركات الأمريكية بسبب حرب غزة.. ويكشف هدف أذناب إيران والإخوان

صحيفة الخليج 365: انتقد الإعلامي الكويتي علي الفضالة، الحملات التي تدعو إلى مقاطعة الشركات العالمية والأمريكية مثل ماكدونالدز وستاربكس، على خلفية القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

حملات المقاطعة

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس:"المقاطعة حق للتعبير عن وجهة النظر، ولكن هل من يقود هذه الحملات صادقين في المقاطعة"، وتابع :"أذناب إيران والإخوان سواء كانوا سنة أو شيعة لهم مصالح مشتركة، فكثير من السلع ارتفعت أسعارها".

الاقتصاد الداخلي

وأردف:" مثلا ماكدونالدز يشتري طماطم وبطاطس ومواد أخرى من شركات تدعم الاقتصاد الداخلي، وكذلك ستاربكس لديهم أكثر من 200 كويتي يعملون".

تحريك الاقتصاد

وأكمل:" هذه الشركات تحرك الاقتصاد، إذا نحاربها وما عندنا شيء نصنعه سنخسر، الآن تأتي إعلانات عبر الواتساب تدعم المنتج الإيراني والتركي، فهل تعلمون أن تركيا أول دولة أرسلت معونات طبية إلى إسرائيل، وعندها سفارة إسرائيلية".

مقاطعة غير منصفة وأضاف:" إسرائيل عندهم 3 ملايين مسلم يحملون الجنسية الإسرائيلية، يعني مو مسلمين مثلنا ولا هم غيرنا، أمريكا تساند إسرائيل اليوم ولا من زمان تساندها، ليش نقاطع الآن".

واختتم قائلا:"هذه ليست مقاطعة منصفة، لا تنجرفون وراء هولاء الأذناب، فهم لهم أهداف ويستفيدون، فهناك تجار حرب ".